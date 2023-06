Cottbuser Christopher Street Day startet

Mit dem Hissen der Regenbogenfahne auf dem Gelände der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- Senftenberg sind am Montag die Aktionswochen zum Christopher Street Day (CSD) gestartet. 25 Veranstaltungen werden in den kommenden zwei Wochen stattfinden. „Das Motto lautet in diesem Jahr „Zuwendung - Vielfalt gestalten“. Veranstalter sind einmal mehr Ehrenamtliche des CSD Cottbus & Niederlausitz. Schirmherrin des CSD ist Bürgermeisterin Marietta Tzschoppe. Den Höhepunkt soll am 8. Juli eine Kundgebung an der Stadthalle und eine anschließende Demonstration durch Cottbus bilden. Rund 500 Menschen werden laut Veranstalter erwartet.

Cottbus (dpa/bb). Mit dem Hissen der Regenbogenfahne auf dem Gelände der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- Senftenberg sind am Montag die Aktionswochen zum Christopher Street Day (CSD) gestartet. 25 Veranstaltungen werden in den kommenden zwei Wochen stattfinden. „Das Motto lautet in diesem Jahr „Zuwendung - Vielfalt gestalten“. Veranstalter sind einmal mehr Ehrenamtliche des CSD Cottbus & Niederlausitz. Schirmherrin des CSD ist Bürgermeisterin Marietta Tzschoppe. Den Höhepunkt soll am 8. Juli eine Kundgebung an der Stadthalle und eine anschließende Demonstration durch Cottbus bilden. Rund 500 Menschen werden laut Veranstalter erwartet.

Über 350 Regenbogenfahnen werden demnach in den kommenden zwei Wochen in Cottbus, dem Kreis Spree-Neiße und darüber hinaus wehen, unter anderem an Schulen, Kitas, Verwaltungen, Firmen und Kirchen.

In der Nacht zum Samstag hatten unbekannte Täter in Spremberg (Spree-Neiße) einen Brandsatz gegen eine Regenbogenfahne geworfen, die am Glockenstuhl einer Kirche hing. Dort fand zum CSD eine Filmveranstaltung statt. Neben der Fahne entstand laut Polizei in etwa vier Metern Höhe an der Giebelwand eine Verrußung. Auch auf Bodenplatten vor dem Turm wurden Verrußungen sichtbar. Menschen wurden nicht verletzt. Der Staatsschutz ermittelt. Nach dpa-Informationen will die Landeskirche zeitnah dazu Stellung nehmen.

Der CSD ist ein Demonstrations- und Festzug für die Rechte von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen, der weltweit in zahlreichen Städten stattfindet.