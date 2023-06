Monet-Podcast schon mehrere Tausend Mal heruntergeladen

Das Potsdamer Museum Barberini freut sich über ein großes Interesse an seinem neuen Podcast-Angebot zum Leben und Werk des französischen Malers Claude Monet (1840-1926): Die seit vergangenen Dienstag verfügbare erste Folge sei in den ersten Tagen bereits von mehreren Tausend Menschen heruntergeladen oder gestreamt worden, berichtete Museums-Sprecherin Carolin Stranz am Montag auf Anfrage. Moderiert von der ehemaligen „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis zeichnen in dem sechsteiligen Doku-Podcast „Zeiten des Umbruchs“ internationale Monet-Experten das Leben und den künstlerischen Werdegang des Impressionisten nach.