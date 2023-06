Betrunkener 19-Jähriger verletzt drei Polizisten

Ein betrunkener Mann soll in der Nacht auf Montag drei Polizisten in Eberswalde (Landkreis Barnim) verletzt haben. Ein Passant habe die Beamten in der Nacht zum Bahnhof gerufen, weil er sich durch den Alkoholisierten verfolgt und bedroht gefühlt habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag.