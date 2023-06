Berlin Thunder verlieren bei Hamburg Sea Devils

Die Berlin Thunder können einfach nicht gegen die Hamburg Sea Devils gewinnen. Mit 17:37 (9:30) unterlagen die Hauptstädter am vierten Spieltag in der European League of Football (ELF) am Sonntag in Hamburg. Es war die fünfte Niederlage für die Berliner im fünften Aufeinandertreffen der beiden Gründungsmitglieder der ELF. Vor 3872 Zuschauern im Stadion Hohe Luft waren die Gäste von Beginn an im Hintertreffen. Selbst der Touchdown durch Aaron Jackson neun Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit war keine Initialzündung.