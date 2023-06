Mann droht mit Waffe und wird mit Dönermesser verletzt

Nach einem Streit an einem Imbiss in Berlin-Marzahn ist am Samstagabend ein 24-Jähriger mit einem Dönermesser verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge bedrohte der Mann den Inhaber des Imbisses zuvor mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend verfolgten nach Polizeiangaben mehrere Menschen aus dem Umfeld des Imbisses den 24-Jährigen mit einem knüppelartigen Gegenstand sowie einem Dönermesser und schlugen mehrfach auf ihn ein. Der 24-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am rechten Oberarm und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.