Special Olympics in Berlin: Überwältigt, aber noch lange nicht fertig

Die Special Olympics in Berlin haben alle Erwartungen übertroffen. Dem Inklusionssport bleiben nun Herausforderungen und Chancen.

Zum Abschluss der Special Olympics World Games in Berlin haben alle Beteiligten ein sehr positives Fazit gezogen.

Berlin. Birgit Müller kämpfte mit den Tränen. Als die 60-Jährige am Sonntag auf der Abschlusspressekonferenz der Special Olympics World Games von ihrer Volunteer-Tätigkeit berichtete, brachen sich die Emotionen am langen Pult des Mediencenters im Berliner Messegelände Bahn. „Der Gedanke der gelebten Inklusion ist einfach fantastisch“, sagte Müller, die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung als freiwillige Helferin im Einsatz war.

Selbst durch einen schweren Verkehrsunfall in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, bewachte Müller bei den Special Olympics Gepäckstücke von Medienvertreten in ausschließlich sitzender Position. Nebenbei strickte sie Socken für Bedürftige. Dies ist ihre größte Leidenschaft. „Es ist einfach eine Befriedigung, etwas Gutes zu tun und den Leuten zu helfen“, so Müller.

Special Olympics aus allen Perspektiven ein großer Erfolg

Ihr ehrenamtliches Engagement ist beispielhaft für das überwältigende Fazit, das die Organisatoren der Weltspiele nach neun Tagen voller Sport, Begegnungen und einzigartiger Momente gezogen haben. Dass die Veranstaltung für den gesamten Inklusionssport ein voller Erfolg war und Berlin eine ebenso tolle Gastgeberstadt – darüber herrschte zum Abschluss aus allen Perspektiven Einigkeit.

„Wir hatten zu Beginn ambitionierte Ziele, aber sind alle noch mal über uns hinausgewachsen“, sagte etwa Sven Albrecht, der als Bundesgeschäftsführer der Special Olympics Deutschland und Chef des Organisationskomitees den Kollektivgedanken hervorhob. „Die Zusammenarbeit mit Bund und Ländern lief extrem gut. Auch allen Volunteers gebührt ein großer Dank. Allein in Berlin gab es über 14.000 davon. Die ganze Logistik im Hintergrund hat ebenfalls sehr gut funktioniert.“

Überwältigendes Zuschauerinteresse

Weitere Zahlen untermauern das. Mit 300.000 Zuschauern habe man optimistisch kalkuliert, am Ende kamen rund 330.000 zu den inklusiven Wettbewerben, die in 26 Sportarten im ganzen Stadtgebiet stattfanden. Allein 20.000 Schülerinnen und Schüler haben mit ihrer Begeisterungsfähigkeit dafür gesorgt, dass in den Sportstätten auch unter der Woche eine meist mitreißende Atmosphäre herrschte.

Bisweilen war der Andrang so groß, dass sich lange Zuschauerschlangen bildeten, die Hallen wegen zu hoher Nachfrage geschlossen wurden. In Berlin hat der internationale Inklusionssport ein neues Level an Aufmerksamkeit erreicht. Doch was bleibt?

Herausforderungen und Chancen als Erbe der Special Olympics

Im besten Falle ein andauernder Effekt und nicht bloß eine Einmal-Aktion. Im Prinzip wird das gesellschaftliche Bewusstsein für Inklusion jetzt erst so richtig auf die Probe gestellt. Gefragt ist die Politik, gefragt sind aber auch die Sportvereine – und letztlich jeder einzelne selbst. Es geht um Begegnungen und integrative Angebote, die über ein temporäres Großevent hinausgehen. Die Initialzündung dafür ist allemal gelungen, jetzt kommt es auf Nachhaltigkeit an, so die Initiatoren.

„Das Thema der Inklusion ist eine Riesenherausforderung, aber eine genauso große Chance“, sagte etwa Nicola Böcker-Giannini, die in Berlin als Staatssekretärin Sport agiert. „Die Offenheit ist da, aber wir müssen weiterarbeiten. Der Inklusionsgedanke muss noch stärker in die Vereine getragen werden. Zudem müssen die Sportstätten im Bau und in der Sanierung inklusiver werden.“

Auf Vereinsebene fehlen Inklusionsangebote oft

Tatsächlich gibt es hier insgesamt noch viel Verbesserungspotenzial. Gerade einmal acht Prozent der Menschen mit geistiger Behinderung üben ihren Sport hierzulande in einem Verein aus. Insofern leitet sich aus aller Überwältigung auch ein Auftrag aus den Special Olympics ab. Barrieren abbauen, Möglichkeiten zur Teilhabe schaffen. Den Athleten selbst ist das längst bewusst.

„Es bringt nichts, nur darüber zu reden. Wir müssen es tun und Projekte fördern“, stellte etwa der beeinträchtigte Freiwasserschwimmer Leo Heckel, selbst zweifacher Silbermedaillengewinner, klar.

Blaupause für kommende Großevents im Sport

Und das Erbe der Special Olympics kann hierzulande schon in naher Zukunft auf seine Wirkung hin überprüft werden. Mit der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr etwa steht ein neues Großevent an, bei dem die Lehren aus der so erfreulichen Zeit der Weltspiele erneut ganz praktisch zum Tragen kommen könnten.

„Wir sind schon stärker geworden, aber jetzt brauchen wir wieder alle. Nach den Spielen ist vor den Spielen“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin der Special Olympics Deutschland.

