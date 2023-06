Organisatoren ziehen positives Fazit des Tennis-Turniers

Die Organisatoren des Damentennis-Turniers in Berlin haben trotz eines regenbedingten Ausfalltages ein positives Fazit der diesjährigen Ausgabe gezogen. „Wir hatten einen schwierigen Freitag mit dem Regen, aber dafür sind wir gestern mit einem mega Tennis-Tag belohnt worden“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Sonntag: „Insgesamt hat das Spielerinnenfeld das gehalten, was es mit den Namen versprochen hat.“