Wetter in Berlin: Neues Gewitter kommt – Starke Schauer erwartet

Berlin. Gewitter, Starkregen, Hagel – erst am vergangenen Donnerstag zeigte sich das Wetter in Berlin und Brandenburg von seiner turbulenten und mitunter gefährlichen Seite. Zum Glück entfaltete das Gewittertief "Lambert" eine weitaus geringere Gewalt, als zuvor von vielen Fachleuten erwartet. Für die ausgetrocknete Natur brachten die anhaltenden Schauer am Freitag ein wenig Linderung, aber schon an diesem Wochenende ist das Wetter überwiegend sommerlich-mild und überwiegend trocken.

Das dürfte sich zum Start der neuen Woche ändern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage schreibt, ist ab Montagnachmittag wieder mit starken Schauern, Gewittern und Sturmböen zu rechnen. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreichen, außerdem ist mancherorts mit Niederschlagsmengen von 20 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Die Gewitterfront führt laut DWD zu einer deutlichen Abkühlung der Temperatur: Am Dienstag und Mittwoch wird nur noch mit Werten zwischen 22 und 24 Grad gerechnet.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage im Detail

Am Freitag gab es in Berlin anhaltenden Regen, am Montag stehen nun die nächsten Schauer in der Region bevor.

Foto: picture alliance / Jochen Eckel

Sonntag, 25. Juni: Am Mittag viel Quellbewölkung. Im Nachmittagsverlauf einige kleinräumige Schauer, von Nordwest nach Südost und auch über Berlin ziehend. Dabei sind einzelne kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Abends abklingende Schauer größere Auflockerungen und noch viel Sonne. Höchsttemperatur 26 bis 29 Grad. Schwacher Wind aus West, später auf Nordwest drehend und in Schauernähe böig auffrischend. In der Nacht zum Montag lockere Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 17 bis 13 Grad. Schwacher auf Südost drehender Wind.

Montag, 26. Juni: Erst heiter bis wolkig und trocken. Im Tagesverlauf Bewölkungszunahme. Ab dem Nachmittag von West nach Ost Durchzug von starken Schauern und Gewittern mit Sturmböen und Starkregen. Anschließend deutliche Abkühlung. Höchsttemperatur vor den Gewittern noch bei 28 bis 32 Grad. Erst schwacher Wind aus Südost bis Süd, ab dem Nachmittag schwacher bis mäßiger und böiger Westwind. In der Nacht zum Dienstag wolkig oder gering bewölkt, weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger westlicher Wind.

Dienstag, 27. Juni: Am Dienstag wechselnd bewölkt. Ab dem Mittag Schauer und kurze Gewitter. Höchstwerte 20 bis 22 Grad. Mäßiger, teils frischer Westwind, gebietsweise starke Böen. In der Nacht zum Mittwoch im Norden noch einzelne Schauer, teils Auflockerungen. Nach Süden gebietsweise Regen. Temperaturminima 14 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Mittwoch, 28. Juni: Am Mittwoch meist stark bewölkt, vereinzelt Schauer. Höchsttemperatur zwischen 22 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag Bewölkungsrückgang und niederschlagsfrei. Bei schwachem Südwestwind Temperaturrückgang auf 15 bis 11 Grad.

Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf der DWD-Seite.