Bevölkerungsschutz: Faeser wirbt um Unterstützung der Bürger

Potsdam (dpa/bb). Um 13.00 Uhr heulten in ganz Potsdam die Sirenen zu einem Probealarm: Gemeinsam mit der Bundesregierung hat Brandenburg in der Landeshauptstadt den ersten „Tag des Bevölkerungsschutzes“ ausgerichtet. Ebenfalls um 13.00 Uhr ging auf den Handys im Stadtgebiet eine Probewarnung ein. In der Innenstadt waren Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, das Technische Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen vertreten. An den Ständen gab es Mitmach-Aktionen wie etwa Kochen ohne Strom und Vorführungen, wie der Einsatz von Rettungshunden sowie von Wasser- und Höhenrettern.

Wichtig sei zu vermitteln, wie sich die Bürger in Krisenfällen auch selbst helfen könnten, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in ihrer Begrüßungsrede: „Was kann man selber tun, wie kann man sich schützen? Weil der Klimawandel natürlich dazu beiträgt, dass es häufiger solche Großschadensereignisse gibt.“ Die Bundesinnenministerin kündigte an, dass es ab 2024 jährlich einen Bevölkerungsschutztag in ganz Deutschland geben werde.

Faeser dankte insbesondere den zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich bei der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und anderen Hilfsorganisationen engagierten und rief die Bürger auf, die Rettungskräfte und die Polizei bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Gleichzeitig warnte die Innenministerin Störer, die Einsatzkräfte durch Übergriffe und Beleidigungen behinderten. „Sie werden die ganze Härte des Rechtsstaats spüren“, sagte Faeser. „Wir lassen es nicht zu, dass es Gewalt und Hass gegen unsere Einsatzkräfte gibt.“