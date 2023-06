Trainingsstart als Zweitligist: Hertha BSC in Vorbereitung

Berlin. Gut vier Wochen nach dem letzten Bundesliga-Spiel startet Absteiger Hertha BSC die Saisonvorbereitung für die 2. Liga. Trainer Pal Dardai versammelt seinen Kader am Montag (16.00 Uhr) zur ersten Trainingseinheit auf dem Schenkendorffplatz auf dem Olympia-Gelände. Noch vor der ersten Übungseinheit wird sich der Chefcoach in einer Medienrunde zum aktuellen Stand seiner Planungen äußern.

Fragen gibt es bei den Berlinern nach auch in der Sommerpause turbulenten Tagen viele. Trotz der Lizenzerteilung durch die Deutsche Fußball Liga muss die Hertha massiv sparen. Viele Spieler wie unter anderen Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Suat Serdar, Oliver Christensen oder Agostin Rogel stehen deshalb zum Verkauf.

Dardai wird in den ersten Tagen, möglicherweise Wochen, mit ständig wechselndem Personal und zunächst auch mit einem sehr großen Kader arbeiten müssen - keine ideale Situation. Neu dabei sind Gustav Christensen (FC Midtjylland), Marius Gersbeck (Karlsruher SC) und Fabian Reese (Holstein Kiel).

Das erste Testspiel ist für den kommenden Sonntag (16.00 Uhr) beim Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf geplant. Weitere Testgegner sind der BFC Dynamo am 7. Juli in Berlin und die Young Boys Bern am 8. Juli in Biel. Ins Trainingslager reist Dardai mit seinem Team vom 12. bis 21. Juli nach Zell am See in Österreich. Die Zweitligasaison beginnt am Wochenende vom 28. bis 30. Juli - der Spielplan wird von der DFL am kommenden Freitag veröffentlicht.