Religion Jüdischer Campus in Berlin-Wilmersdorf wird eröffnet

Nach vier Jahren Bauzeit wird am Sonntag in Berlin die größte jüdische Institution für Bildung, Kultur und Sport seit der Schoah eröffnet. Auf 8000 Quadratmetern gibt es auf dem Pears Jüdische Campus in Wilmersdorf Kita, Grundschule und Gymnasium, Kunstateliers und Musikstudios, ein Kino, eine Sport- und Veranstaltungshalle, ein koscheres Deli.