Zwei verletzte Polizisten nach Unfall in Berlin-Moabit

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit sind zwei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, krachten die beiden Beamten mit ihrem Einsatzfahrzeug auf einer Kreuzung nahe des U-Bahnhofs Birkenstraße mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Die Beamten waren am Freitag nach Angaben der Polizei „unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten“ unterwegs gewesen, also mit Blaulicht und Signalhorn. Der 21-Jährige sei bei für ihn grüner Ampel auf die Kreuzung gefahren und dann mit dem Polizeifahrzeug zusammengestoßen.