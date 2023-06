Gefahrgut-Transporter kippt um: Fahrer verletzt

Bei einem Unfall eines Gefahrgut-Lastwagens in Südbrandenburg ist der 58 Jahre alte Fahrer verletzt worden. Der Tanklaster sei aus noch unbekannter Ursache am Samstag auf der Landesstraße 62 zwischen Hohenleipisch und Gorden-Staupitz (Elbe-Elster) umgekippt, berichtete ein Sprecher des Lagedienstes der Brandenburger Polizei. Der verletzte Fahrer sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.