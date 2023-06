Fest zu 75 Jahren Luftbrücke und 60 Jahren Kennedybesuch

Mit einem Bürgerfest feiert Berlin am Samstag den Beginn der Luftbrücke vor 75 und den Besuch von US-Präsident John F. Kennedy vor 60 Jahren. Es beginnt um 17 Uhr auf dem John-F.-Kennedy-Platz in Schöneberg und steht unter dem Motto „Ich bin ein Berliner“, angelehnt an das berühmte Zitat aus Kennedys Rede vom 26. Juni 1963. Sie soll am Samstag auf einer Großleinwand noch einmal zu sehen und zu hören sein.