Der Thüringer Jenoptik-Konzern hat für seine Medizintechniksparte einen neuen Standort in Berlin eröffnet. Mehr als 100 Mitarbeiter würden dort teilweise unter Reinraumbedingungen optische Komponenten und Systeme für die Zahnmedizin und die roboterassistierte Chirurgie entwickeln und fertigen, teilte die börsennotierte Jenoptik AG am Freitag mit. Investiert worden seien in die Fertigung im Bezirk Treptow-Köpenick rund 20 Millionen Euro.

Banner mit dem Logo der Jenoptik AG wehen während der Hauptversammlung des Unternehmens vor dem Volkshaus in Jena.

Unternehmen Jenoptik: Neuer Standort für Medizintechnik in Berlin

Jenoptik hatte Ende 2021 das Berliner Unternehmen BG Medical übernommen, um seine Medizintechniksparte rund um 3D-Bildgebung sowie Laser- und Dentalsysteme zu stärken. Insgesamt würden in Berlin an drei Standorten rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, die auch Teile für Diodenlaser herstellen, die in der Materialbearbeitung und der Messtechnik zum Einsatz kommen. Nach Unternehmensangaben soll die Medizintechnik bis 2025 rund ein Viertel des Konzernumsatzes beisteuern. 2022 habe der Anteil bei 14 Prozent gelegen.

Jenoptik hatte 2022 einen Konzernumsatz von insgesamt knapp 981 Millionen Euro erwirtschaftet - davon etwa drei Viertel im Ausland. Beschäftigt werden nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 4400 Menschen, davon etwa 1500 in Jena.