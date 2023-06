Versuch: Automatische Busse für Reinickendorf und Spandau

Berlin. Der Nordwesten von Berlin, im urbanen Entwicklungsgebiet zwischen dem ehemaligen Flughafen Tegel, der Siemensstadt und den vormaligen Industriearealen in Gartenfeld und Haselhorst Nord, wird zum Frei-Labor für den neuen Verkehr: Zum ersten Mal soll dort vollautomatisierter und bedarfsgesteuerter Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) in großem Maßstab getestet werden – ohne Fahrer und ohne Begleitperson.

Die Vorbereitungen laufen bereits. „Ein Projektstart Ende dieses Jahres wäre sehr sportlich, wahrscheinlich wird es doch Anfang 2024“, sagt Wulf-Holger Arndt, Leiter des Forschungsbereichs „Mobilität und Raum“ am Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin.

In Alt-Tegel gab es in den vergangenen Jahren bereits Versuche mit automatisierten BVG-Kleinbussen. Allerdings war dort noch eine Begleitperson an Bord, in diesem Fall spricht man von einem Automatisierungsgrad Level 3. Dieser Versuch ist beendet, die ausgeliehenen Kleinst-Busse in BVG-gelb wieder zurück beim Hersteller.

Level 4: Fahren ohne Fahrer und Begleitung

Für den kommenden Versuch auf Level 4 (ohne Begleitung) läuft gerade die Ausschreibung für die passenden Fahrzeuge, die mit Kameras, Laser-Abstandsmesser, GPS-Ortung und digitalen Karten zum aktuellen Straßenzustand Kurs halten und anderen Verkehrsteilnehmern sicher begegnen. Allerdings gibt es im Problemfall auch menschliche Hilfe: Sollte ein System ausfallen oder das Fahrzeug vor einer ungewöhnlichen Situation stehen, kann jederzeit die Leitzentrale eingreifen und Steuerbefehle auslösen.

Das von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) koordinierte Projekt hat ein Budget von gut 18 Millionen Euro, davon werden 9,5 Millionen vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Das Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin wird die Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure sicherstellen und eine umfassende Technikbewertung durchführen. Der dafür vorgesehene Förderanteil beträgt 1,6 Millionen Euro.

Automatische Busse: Personalmangel durch Automatisierung bekämpfen?

Das etwa 25 Quadratkilometer große „Entwicklungsband Nordwest“ sei eines der größten städtischen Entwicklungsgebiete Europas, schwärmt Wulf-Holger Arndt. „Das versetzt die Stadt in die Lage, den zukünftigen Bewohner*innen des Gebiets ein auf ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes, nachhaltiges Verkehrskonzept anbieten zu können. Unser Projekt wird dafür ein wichtiger Baustein sein – und dazu beitragen, dass mehr Menschen auf ein privates Auto verzichten.“

Auch ihren Personalmangel könne die BVG so begegnen, glaubt er. „Wir haben das Glück, dass Deutschland auf diesem Gebiet tatsächlich mal Vorreiter war und im Juni 2022 als eines der ersten Länder ein Gesetz verabschiedet hat, das den Verkehr solcher Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen regelt.“

Warum es keine automatisierten U-Bahnen gibt

Die BVG ist da hingegen skeptischer: Fahren ohne Fahrer sei ein „Ergänzungsangebot“. Busfahrer auf den Hauptrouten werden in absehbarer Zeit immer nötig sein. Und eine Vollautomatisierung der rund 100 Jahre alten Berliner U-Bahn-Strecken sei im Nachhinein wirtschaftlich kaum machbar, so Sprecher Nils Kremmin.

Außerdem ist gerade für ältere Fahrgäste ist die Anwesenheit eines offiziellen Ansprechpartners ein entscheidendes psychologisches Moment, weiß auch Arndt. „Ein wichtiges Ergebnis dieser Projekte war, dass die Akzeptanz wesentlich geringer wäre, wenn größere Fahrzeuge eingesetzt würden und zudem kein Begleitpersonal an Bord ist“, berichtet der Wissenschaftler. Wie man dieser Skepsis begegnet, wird ein wichtiger Aspekt der Projekterfahrungen sein.

