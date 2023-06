Radfahrer soll Polizisten bei Kontrolle verletzt haben

Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Friedrichshain soll ein Radfahrer zwei Polizisten verletzt haben. Der 48-Jährige sei mit seinem Fahrrad am Donnerstag an der Kreuzung Rigaer Straße/Proskauer Straße über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei habe vergeblich versucht, den Mann zum Anhalten zu bewegen. Schließlich hätten zwei Beamte den 48-Jährigen festhalten können. Der Radfahrer habe sich daraufhin auf die linke Seite fallen lassen und die beiden Polizisten dabei mitgerissen. Alle drei wurden den Angaben nach bei dem Sturz leicht verletzt.