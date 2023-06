Kampagne soll Gewalt gegen Rettungskräfte eindämmen

Berlin. Am Freitag wurde ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt. „Ein Zeichen aus der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft“, wie Berlins Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) betonte. Im Hauptsitz der Berliner Feuerwehr in Mitte ging die Kampagne „Keine Gewalt gegen Retter“ der Schornsteinfeger-Innung an den Start.

Sie soll von den Schornsteinfeger-Landesverbänden Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ausgehend schließlich bundesweit mit einem neuen, einprägsamen Logo auf ein zunehmendes gesellschaftliches Problem hinweisen: Die gewaltsamen Übergriffe auf Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, THW und Bundeswehr.

„Wir als Schornsteinfeger sind dem Phänomen zwar weniger ausgesetzt als unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagte Alain Rappsilber, Sprecher der Schornsteinfeger-Innung. „Dennoch wollen wir uns solidarisch zeigen.“

Silvester 2022: 69 Übergriffe auf Feuerwehrkräfte in Berlin

Die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die Opfer einer Gewalttat wurden, ist dabei im Jahr 2022 weiter auf 8726 Fälle gestiegen. Hinzu kommen 307 Feuerwehr- und Rettungskräfte, die im vergangenen Jahr Opfer einer solchen Tat wurden, was einem Plus von 27,4 Prozent entspricht. Allein in der berüchtigten Silvesternacht 2022 kam es zu 69 Übergriffen auf Feuerwehrleute und einem Sachschaden an Gerätschaften und Fahrzeugen von insgesamt 30.000 Euro.

„Wir lassen keine Rettungskraft nach einem Angriff allein und begrüßen es ausdrücklich, dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen Schwerpunkt Übergriffe auf Einsatzkräfte geschaffen hat“, sagte Per Kleist von der Feuerwehr Berlin. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass solche Übergriffe in Zukunft als „Angriff auf die Rechtsordnung“ gewertet würden, sagte sie. In diesem Fall würden Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können.

1500 Euro für Feuerwehrnahe Stiftung

Ein Schritt, den Feuerwehr wie Schornsteinfeger-Innung begrüßen würden. „Viele unserer Feuerwehrleute sind Ehrenamtliche und Freiwillige“, unterstrich Kleist. „Unter den momentanen Umständen wird es immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden.“ Am Ende der Veranstaltung übergaben die Schornsteinfeger der Feuerwehrnahen Elisabeth Schubert-Zink-Stiftung noch einen gesammelten Spendenscheck über 1500 Euro.

Die Stiftung setzt sich neben adäquater Ausrüstung und Schulungen für die Feuerwehr auch für die psychische Unterstützung von Kräften nach Übergriffen und für die Gewaltprävention an. Denn eines war allen Beteiligten am Freitag klar: Die nächste Silvesternacht für die Sicherheits- und Rettungskräfte dieser Stadt kommt mit Sicherheit.