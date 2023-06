Starke Niederschlagsgebiete in Teilen Brandenburgs erwartet

Nach teils schweren Unwettern in anderen Bundesländern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend zunächst in Teilen Brandenburgs mit Schauern und Gewittern. Aktuell gehe man davon aus, dass ein starkes Niederschlagsgebiet im Bereich Fläming, Havelland, Prignitz hereinkommen werde, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstagabend.