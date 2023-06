Bundestag beschließt Mahnmal für verfolgte Zeugen Jehovas

Für die vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas soll in Berlin ein Mahnmal entstehen. Einen entsprechenden Antrag der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU/CSU-Fraktion billigte der Bundestag am Donnerstagabend einstimmig. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Errichtung einer Gedenkskulptur im Berliner Tiergarten einzusetzen, die an das Schicksal der Religionsgemeinschaft erinnert.