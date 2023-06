Wahlkreisbüro-Scheibe beschädigt: Luftgewehrschüsse?

Bei dem Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Melanie Kühnemann-Grunow in Berlin-Lichtenrade ist eine Fensterscheibe beschädigt worden. Sie sei vermutlich in der Nacht zu Dienstag mit einem Luftgewehr beschossen worden, teilte die SPD am Donnerstag mit. Dabei seien in der Scheibe mehrere Einschusslöcher entstanden, im Büro seien die Kugeln gefunden worden. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte am Donnerstag, die Hintergründe seien noch nicht bekannt. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.