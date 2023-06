Union Berlin testet am 19. Juli gegen Rapid Wien

Der 1. FC Union Berlin treibt seine Planungen für die Saisonvorbereitung weiter voran. Sein erstes Testheimspiel absolviert der Fußball-Bundesligist am 19. Juli im Stadion an der Alten Försterei gegen Rapid Wien. Anstoß gegen den österreichischen Rekordmeister, den Ex-Club von Union-Kapitän Christopher Trimmel, ist um 18.15 Uhr, wie die Eisernen am Donnerstag mitteilten. Zuvor spielt das Team von Trainer Urs Fischer bereits am 12. Juli beim FSV 63 Luckenwalde und am 15. Juli beim Zalaegerszegi TE FC in Ungarn.

Trainingsauftakt ist am 3. Juli. Die beiden Trainingslager finden vom 6. bis 9. Juli in Bad Saarow und vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich statt. Am 22. Juli kommt Holstein Kiel zu einem weiteren Testspiel in die Alte Försterei.

Das erste Pflichtspiel der Saison ist die noch nicht genau terminierte Erstrundenpartie im DFB-Pokal (11.-14. August) beim baden-württembergischen Viertligisten FC Astoria Waldorf. Die Bundesliga startet am Wochenende 18.-20. August in die neue Saison, der Spielplan wird am 30. Juni veröffentlicht.