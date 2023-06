40 Jugendliche pöbeln im Freibad: Mobile Polizeiwachen

Ein Wasserball und Handtücher liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

An dem Vorfall vor der Schließung des Freibads in Berlin-Neukölln am Mittwochabend sollen etwa 40 Jugendliche beteiligt gewesen sein. Sie sollen laut Meldung der Bäder-Betriebe an die Polizei die Rutsche im Columbiabad besetzt und gepöbelt haben, offiziell war von „40 randalierenden Personen“ die Rede, so die Polizei. Als Polizisten gegen 19.00 Uhr im Bad eintrafen, hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Das Bad wurde trotzdem geschlossen.