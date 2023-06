Bundestagswahl: Karlsruhe verhandelt im Juli Unionsklage

Das Bundesverfassungsgericht setzt sich am 18. und 19. Juli in einer mündlichen Verhandlung mit den Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin auseinander. An den beiden Tagen solle es um die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gehen, kündigte das höchste deutsche Gericht am Donnerstag in Karlsruhe an. (Az. 2 BvC 4/23) Die Beschwerde richtet sich - wie auch andere beim Bundesverfassungsgericht eingereichte Klagen hierzu - gegen die Wahlprüfung durch den Bundestag.