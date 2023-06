Streit in Berliner Café endet mit mehreren Verletzten

Bei einem Streit in einem Café in Berlin-Neukölln sind vier Menschen verletzt worden. Mitarbeitende des Lokals in der Sonnenallee und eine Gruppe gerieten am Mittwochabend in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut Polizei sollen sich die Männer angegriffen haben, anschließend floh die Gruppe.