75 Jahre Luftbrücke, 60 Jahre Kennedy-Besuch

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat an den Beginn der Luftbrücke vor 75 und an den Besuch von US-Präsident John F. Kennedy vor 60 Jahren erinnert. Die beiden Jubiläen stünden „für die Freiheitsgeschichte unserer Stadt und für die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika“, teilte Wegner am Donnerstag mit.