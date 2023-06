SPD: Elftes Pflicht-Schuljahr für besseren Berufseinstieg

Das geplante elfte Pflicht-Schuljahr für Berliner Schüler ohne Ausbildungsvertrag ist aus Sicht der SPD ein wichtiger Baustein für den Berufseinstieg. „Wir sprechen über mehrere Tausend Jugendliche, die uns nach dem Ende der 10. Klasse verloren gehen“, sagte die SPD-Bildungspolitikerin Maja Lasic am Donnerstag dem Sender RBB-Inforadio. Das seien vor allem Jugendliche, die ohne Abschluss oder ohne Arbeitsperspektive die Schule verlassen würden. Diese seien für die Fördersysteme nicht mehr auffindbar. In einem 11. Schuljahr an einem Oberstufenzentrum gebe es dann ein Jahr Zeit, „um ihnen eine Ausbildung schmackhaft zu machen“.