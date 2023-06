Finalstimmung bei Special Olympics: Höhepunkt Athletenparty

Behindertensport: Special Olympics, World Games in Berlin. Golf, Level 1 - Einzelgeschicklichkeits-Wettbewerb auf der Driving Range im Golf Club Bad Saarow. Lukas Kollmeier vom SO Germany an der Station für kurze Puts.

Am fünften Tag der Special Olympics World Games stehen in zwölf der 26 Sportarten finale Wettkämpfe an. Im Badminton, Boccia und Bowling geht es am Donnerstag ebenso um Medaillen wie bei Judo, Kraftdreikampf, beim Reiten und in der Leichtathletik. Auch die Radsportler, Schwimmer, Tischtennis-Spieler und Kanuten kämpfen um Edelmetall. Die letzte Runde bestreiten die Golfer in Bad Saarow.