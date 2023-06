Verkehr Herrenloser Koffer in Berlin-Charlottenburg gesprengt

Der am späten Mittwochnachmittag in Berlin-Charlottenburg gefundene herrenlose Koffer ist gesprengt worden. Das sagte ein Sprecher der Lagestelle der Polizei am Abend. Der Inhalt sei harmlos gewesen. Der Koffer befand sich auf der Joachimsthaler Straße, zwischen Kurfürstendamm und Kantstraße.