Hitze und Unwetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf Hitze und teils schwere Unwetter einstellen. Ab dem Donnerstagnachmittag kann es von Südwesten kommend örtlich Gewitter und mitunter heftigen Starkregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Besonders am Abend und in der Nacht zum Freitag ist mit erhöhter Unwettergefahr zu rechnen; mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Auch Tornados schließt der DWD nicht aus. Gegen Freitagmorgen nehme die Unwettergefahr allmählich ab.