Online-Supermarkt Oda stellt Betrieb in Deutschland ein

Berlin. Der norwegische Online-Supermarkt Oda stellt den Betrieb in Deutschland ein. Ab dem 30. Juni können die Kunden dort keine Bestellungen mehr aufgeben. Auslöser ist nach Angaben des Unternehmens eine strategische Umstellung auf ein Logistics-as-a-Service (LaaS) Geschäftsmodell im derzeit schwierigen Finanzumfeld.

Oda startete Mitte Februar in Berlin. Das Konzept: Den Wocheneinkauf online erledigen und bis vor die Tür liefern lassen. „Einkauf erledigt. Mehr Zeit für Schönes“, so der Slogan. Mit einem diversen Sortiment von mehr als 9.000 Produkten belieferte der norwegische Newcomer innerhalb von dreieinhalb Monaten in Deutschland über 18.000 Kunden und erreichte einen annualisierten Jahresumsatz von 15 Millionen Euro.

Oda macht dicht: Letzte Bestellungen am 29. Juni

Bis zur Einstellung des Endkundenbetriebs werden Oda-Kunden in Deutschland weiterhin normal beliefert. Der letzte Tag für eingehende Bestellungen ist der 29. Juni. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was das talentierte Team von Oda in Deutschland in so kurzer Zeit erreicht hat. Gemeinsam haben wir neue Maßstäbe für Qualität und Exzellenz im Online-Lebensmittelhandel gesetzt. Mit unserem Online-Supermarkt durften wir den Alltag Tausender treuer Kundinnen und Kunden erleichtern und ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben schenken”, sagt Malte Nousch, Managing Director von Oda Deutschland.

Oda beschäftigt derzeit 167 Mitarbeiter in Deutschland. Sie werden das Unternehmen aufgrund der Einstellung des Endkundengeschäfts verlassen und seien auch bereits über die Veränderungen informiert worden. Nach Angaben des Unternehmens seien für die Belegschaft Lösungen gefunden worden, „die fair und sozialverträglich sind“, heißt es in einer Mitteilung.