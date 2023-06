Landtag: Verbeamtung von Seiteneinsteigern mit Bachelor

Lehrkräfte, die als Seiteneinsteiger an Brandenburger Schulen unterrichten, können in Brandenburg künftig auch mit einem Bachelor-Abschluss verbeamtet werden. Der Landtag beschloss am Mittwoch mit großer Mehrheit ein entsprechendes Gesetz der Landesregierung. Voraussetzung soll eine vorherige Qualifizierung und ein Mentoring-Programm für die Lehrkräfte sein.