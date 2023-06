Unerlaubter Amphetaminhandel - Durchsuchungen und Festnahmen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Amphetaminhandels haben Fahnder in Berlin und Brandenburg Gebäude durchsucht und drei Männer festgenommen. Zudem seien etwa 1,5 Kilogramm Gramm Amphetamin, Chemikalien zur Herstellung von etwa 280 Kilo Amphetamin und Bargeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt worden, hieß es zu der Aktion am Mittwoch. Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 23, 25 und 57 Jahren wurde am Mittwochnachmitag in Vollzug gesetzt, wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Berlin (dpa/bb). Wegen des Verdachts des unerlaubten Amphetaminhandels haben Fahnder in Berlin und Brandenburg Gebäude durchsucht und drei Männer festgenommen. Zudem seien etwa 1,5 Kilogramm Gramm Amphetamin, Chemikalien zur Herstellung von etwa 280 Kilo Amphetamin und Bargeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt worden, hieß es zu der Aktion am Mittwoch. Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 23, 25 und 57 Jahren wurde am Mittwochnachmitag in Vollzug gesetzt, wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte.

An den Durchsuchungen waren nach den Angaben 100 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Berlin (LKA) und des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg beteiligt. Der Schwerpunkt habe in der Hauptstadt gelegen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.