Harrison Ford in Berlin - das müssen Autogrammjäger wissen

Kommt am Donnerstag in den Zoo Palast zur Premiere vom fünften Indiana Joines-Film.

Berlin. Er hat die Rolle des grummelig-charmanten Mannes perfektioniert. Nicht nur auf der Leinwand, auch im Leben. Als Harrison Ford vor fünf Jahren das letzte Mal in Berlin war, und in der Eck-Suite des Adlon mit Premium-Blick aufs Brandenburger Tor Interviews zu seinem Film „Blade Runner 2049“ gab, sagte Ford zu einer Interviewerin: „Ich starre seit Stunden auf dieses Ding. Nehmen Sie meinen Stuhl, dann schau ich zur Abwechslung die Wand an.“

Am Donnerstag ist Harrison Ford wieder in Berlin und kann Wände anstarren, vor der Deutschlandpremiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Zoo Palast. Die Fortsetzung der Action-Saga hatte ein Produktionsbudget von 295 Millionen Dollar und startet am 29. Juni bundesweit in den Kinos. Achtung, Autogrammjäger: Ab 19 Uhr treffen Harrison Ford und seine Co-Stars Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen und Thomas Kretschmann am Roten Teppich ein. Um 20 Uhr beginnt der Film.

Ford wollte sich dem eigenen Alter stellen

Die Rolle des Archäologen Indiana Jones ist seit „Jäger des Verlorenen Schatzes“ (1981) neben der des Han Solo aus „Star Wars“ (ab 1977) Fords bekannteste Rolle. Diesmal spielt er sie zum fünften Male. Und er kann seiner Filmrolle als alternder Haudegen nach eigenen Worten viel abgewinnen. „Ich habe mich nach diesem Film gesehnt. Ich wollte die Figur immer bis zu diesem Alter hin entwickeln“, sagte der 80-Jährige in einer Presserunde in Cannes. „Ich wollte ihn vom Alter entwaffnet sehen. Ich wollte ihn entmutigt sehen“.

Er habe sich gewünscht, dass „Indys“ nächste Beziehung ihn wieder zum Leben erwecke. Und: „Ich wollte mich auf eine Art auch meinem eigenen Alter stellen“, sagte Ford ungewohnt ernst ohne sein Markenzeichen, das schiefe Grinsen. Das kommt übrigens daher, dass er als Vierjähriger aus dem Bett gefallen und gegen die Heizung geknallt ist. Seitdem kann er den linken Mundwinkel nicht mehr richtig hochziehen.

Ameisen und Spinnen heißen wie er

Und trotzdem oder gerade deshalb wurde der gelernte Tischler, fünffache Vater und vielfache Großvater, der in dritter Ehe mit Calista Flockhart (58, „Ally McBeal“) verheiratet ist, zu einem der erfolgreichsten Hollywoodstars - doch im Privatleben hält er Abstand vom Glamour, wohnt auf einer Ranch in Wyoming, baut Vogelhäuschen, löst Kreuzworträtsel. Ein teures Hobby gönnt sich der Star dann aber doch: Er ist leidenschaftlicher Privatflieger von Flugzeugen und Hubschraubern, setzt sich aber gleichzeitig so für den Umweltschutz ein, dass eine Ameise (Pheidole harrisonford) und eine Spinnenart (Calponia harrisonfordi) nach ihm benannt sind.

