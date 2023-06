Ziel Schwammstadt: Noch viel Handlungsbedarf

Die Berliner Regenwasseragentur will das Konzept der Schwammstadt in den kommenden Jahren vor allem im öffentlichen Raum weiter voranbringen. „Im Neubau geht es gut voran, unser Sorgenkind ist der Bestand und vor allem der Umbau des öffentlichen Raums, wo die Flächenkonkurrenzen am größten sind. Deswegen möchten wir Bezirke, Liegenschaftsverwalter und Gewerbe noch aktiver beim Umbau unterstützen“, sagte Darla Nickel, Chefin der Agentur, am Mittwoch in Berlin.