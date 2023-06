Knöllchen: Männer werfen Stuhl nach Ordnungsamt-Mitarbeiter

Nach Ausstellen eines Knöllchens sind zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin-Reinickendorf mit einem Stuhl beworfen und verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, fertigten sie am Dienstagabend im Märkischen Viertel einen Strafzettel zu einem falsch parkenden Auto im Wilhelmsruher Damm an. Währenddessen sei ein Mann aus einer Bar gekommen und habe die beiden Mitarbeiter beschimpft. Dann sei er in das parkende Auto gestiegen und weggefahren.