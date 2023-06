Zwei Ordnungshüter von Pöblern attackiert und verprügelt

Berlin. Für zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts Reinickendorf endete ein Routineeinsatz im Märkischen Viertel am Dienstagabend mit einem ambulanten Krankenhausaufenthalt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, stellten die beiden Angestellten im Alter von 51 und 39 Jahren gegen 20 Uhr gerade eine Ordnungswidrigkeitsanzeige für ein am Wilhelmsruher Damm parkendes Fahrzeug aus, als ein Mann aus einer nahen Bar kam, die Bediensteten bepöbelte, in das Fahrzeug einstieg und davonfuhr.

Drei weitere Gäste des Lokals kamen hinzu, warfen mit einem Stuhl nach den Dienstkräften, schlugen den 39 Jahre alten Ordnungshüter und rannten im Anschluss unerkannt davon. Auch sein 51 Jahre alter Kollege erlitt Verletzungen am Rücken. Rettungskräfte brachten beide im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 23 Jahre alte Halter des Fahrzeuges konnte zwar ermittelt werden. Ob es sich bei ihm allerdings auch um den geflüchteten Fahrer handelt, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Polizeigewerkschaft: Angriffe auf staatliche Institutionen häufen sich

Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP reagierte empört über den Vorfall und sieht in ihm gleichzeitig eine gefährliche Tendenz. „Wir wünschen den beiden verletzten Kollegen alles Gute und hoffen, dass sie diesen Abend ohne bleibende körperliche und seelische Spuren verarbeiten können“, so Jendro. „Dieser Angriff ist schockierend, aber keinesfalls überraschend.“

Man erlebe seit Jahren eine gefährliche Entwicklung in unserer Gesellschaft. „Es gibt eine zunehmende Zahl an Menschen, die meinen, sie könnten Beschäftigte staatlicher Institutionen - Polizisten, Feuerwehrleute, Ordnungsamtsmitarbeiter und andere - ohne jegliche Rücksicht auf die Unversehrtheit dieser Menschen attackieren“, betont Jendro. „Dieser desaströsen Tendenz sollte man sich von allen Seiten entschlossen entgegenstellen, damit unser demokratisches Zusammenleben nicht weiter erodiert.“