Fünf Fraktionen fordern stärkeren Kampf gegen Hass

Fünf Fraktionen haben im Landtag vor Abschottung gewarnt und einen stärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus geworben. „Wirtschaftlicher Erfolg ist ohne Offenheit auf Dauer in Brandenburg nicht denkbar“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde in Potsdam.