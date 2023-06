Wetter in Berlin und Brandenburg aktuell: Hohe Temperaturen, Gewitter und Regen

Schauer und Gewitter erwarten die Menschen am Mittwoch in Berlin & Brandenburg. Zudem kann es laut DWD vereinzelt zu Unwettern kommen.

Berlin/Potsdam.

Am Mittwoch sind in Berlin und Brandenburg Gewitter und Schauer vorhergesagt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor stürmischen Böen, Starkregen und Hagel

Schauer und Gewitter kommen am Mittwoch auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu. Zudem könne es vereinzelt zu Unwettern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach treten im Tagesverlauf gebietsweise stürmische Böen, Starkregen und Hagel auf. Zum Nachmittag gehe das etwas zurück, in östlichen Landesteilen bleibt ein geringes Gewitterrisiko bestehen. Im Süden Brandenburgs wird vor starker Wärmebelastung gewarnt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 bis 32 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut Vorhersage meist trocken. Es kann lokal zu Dunst und Nebel kommen, die Temperaturen sinken auf 15 bis 19 Grad. Zum Donnerstag hin klart es etwas auf. Im Süden Brandenburgs sind stellenweise Schauer zu erwarten. Am Nachmittag und zum Abend hin wird es bewölkter. Weiterhin sind regionale Schauer zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad.

Die Nacht zum Freitag bleibt den Meteorologen zufolge bewölkt mit Schauern, die teilweise kräftiger ausfallen können. Auch sind vereinzelt Gewitter bei Tiefsttemperaturen um 17 Grad möglich. Am Freitag wird es kühler. Regen und lokal vereinzelte Gewitter werden erwartet. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 25 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Mittwoch, 21. Juni: Heute Vormittag im Osten und Norden Brandenburgs noch Regen, im Verlauf nordostwärts abziehend. Anschließend in den östlichen Landesteilen noch einzelne Schauer und geringes Gewitterrisiko. Dabei Gefahr von Starkregen, stürmischen Böen (Bft 8) und Hagel. Vereinzelt Unwetter mit heftigem Starkregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 29 bis 32 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind, von Süd auf West bis Nordwest drehend.

In der Nacht zum Donnerstag wolkig bis gering bewölkt, meist niederschlagsfrei. Zeitweise flache Nebelfelder. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad. Schwacher Wind, von Nordwest auf Nordost drehend.

Donnerstag, 22. Juni: Am Donnerstag erst heiter bis wolkig, nur im Süden Brandenburgs teils stärker bewölkt und stellenweise Schauer. Im Tagesverlauf Bewölkungsverdichtung und von Südwesten schauerartig verstärkter Regen mit eingelagerten Gewittern. Erhöhtes Starkregenpotential. In der Niederlausitz und in der Uckermark noch bis zum Abend meist trocken. Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Freitag verbreitet stark bewölkt und vielerorts schauerartiger Regen, teils kräftiger ausfallend und mit Starkregenpotential. Vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte um 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Böen zeitweise auffrischender Wind aus verschiedenen Richtungen.

Freitag, 23. Juni: Am Freitag viele Wolken und zeitweise Regen, lokal kräftiger ausfallend. Kühler, Höchstwerte zwischen 21 und 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Böen starker Nordwestwind.

In der Nacht zum Samstag zunächst wolkig bis stark bewölkt und regional Regen. Im Nachtverlauf nach Sachsen und Polen abziehend, nachfolgend Auflockerungen. Tiefsttemperatur 14 und 11 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind.

Samstag, 24. Juni: Am Samstag erst wolkig, teils schon heiter und trocken. Im Tagesverlauf zunehmende Aufheiterungen. Temperaturanstieg auf 23 bis 25 Grad. Schwacher, teils mäßiger Nordwestwind.

In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad. Schwacher Nordwestwind.

