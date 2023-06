Ampel mit Fußgänger-Grün in alle Richtungen abgestellt

Damaliger US Präsident John F. Kennedy (M) während seines Besuchs in Berlin am Grenzübergang Checkpoint Charlie.

Berlin will einen Ampelversuch mit einer Grünphase für Fußgänger in alle Richtungen einstellen. Zu Fuß kann die Kreuzung von Kochstraße und Friedrichstraße am Checkpoint Charlie bei Grün bisher auch diagonal überquert werden. Die Schaltung der Verkehrsampel führe zu längeren Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer, hieß es am Dienstag zur Begründung bei der Verkehrsverwaltung. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.