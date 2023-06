Technische Universität Wasserschaden an TU Berlin: „Dann lag die Decke am Boden“

Berlin. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass die Technische Universität (TU) Berlin ein Gebäude wegen eines Wasserschadens sperren muss. Im Chemiegebäude an der Straße des 17. Juni ist am Montag ein Wasserrohr gebrochen. Während im Gebäude Lehrveranstaltungen stattfanden, kam in einem der Seminarräume die Decke herunter. Zum Zeitpunkt der Havarie hielt sich niemand in dem Raum auf. Insgesamt 19 Labore und Arbeitsräume sind jetzt gesperrt.

Erst vergangenen Donnerstag musste das komplette Mathegebäude, ebenfalls an der Straße des 17. Juni, wegen Vandalismus gesperrt werden. Dort hatte eine unbekannte Person die Toiletten im 8. Stock mit Papier und einer sich schnell erhärtenden Substanz, möglicherweise Blitzbeton verstopft und dann die Wasserhähne aufgedreht. Über Nacht lief das Wasser durch Schächte bis ins Erdgeschoss, so der Kanzler der Universität Lars Oeverdieck.

Der Strom musste abgestellt werden, also fielen die Brandmeldeanlage und die Notbeleuchtung aus, was den Betrieb des Gebäudes unmöglich machte. „Wäre das Haus bereits saniert, wäre das nicht passiert“, sagt Oeverdieck, „dann wären die Schächte verschlossen worden.“ Der Sanierungsstau der TU beläuft sich auf 2,4 Milliarden bis 2046. „Wir müssten 100 Millionen Euro im Jahr investieren“, so der Uni-Kanzler.

Gesamtinvestitionsbedarf: 8,2 Milliarden Euro bei Berliner Hochschulen

Und nicht nur bei der TU sind die Baubestände marode. Alle elf Berliner Hochschulen zusammen haben einen Gesamtinvestitionsbedarf von 8,2 Milliarden Euro, davon 5,1 allein für veraltete Gebäude. Für die nun teilweise oder ganz gesperrten Gebäude der TU habe man bereits seit sechs Jahren regelmäßig Geld für die Sanierung beantragt, aber nie bewilligt bekommen, so Oeverdieck.

Gähnende Leere, wo sich sonst hunderte Studierende tummeln: Der Ostflügel des Mathegebäudes wird bis zur kompletten Sanierung in voraussichtlich zwei Jahren nicht mehr geöffnet werden.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Das liege vermutlich an den hohen Ausgaben für den Umbau des Naturkundemuseums und dem Neubau des Deutschen Herzzentrums am Rande des Campus Virchow, sagte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) als sie am Dienstag den Schaden im Chemiegebäude der TU begutachtete. Für das Herzzentrum am Weddinger Nordufer waren die Kosten zuletzt erneut gestiegen. „Wir müssen die bisherige Priorisierung kritisch begutachten“, so die Senatorin.

TU-Präsidentin: Leuchtturmprojekte werden bevorzugt

„Es ärgert mich schon, dass derartige Leuchtturmprojekte bei der Finanzierung immer Vorrang haben, denn ohne Fundament gibt es auch keinen Leuchtturm“, äußerte sich dazu die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch. Dies sei ein grundsätzliches Problem, das sich auch in Gehälter widerspiegele: „Wir sind bereit, für Spitzenpositionen Wahnsinnsgehälter zu bezahlen und haben dann Probleme, Tarifsteigerungen auszutarieren.“ Man brauche eine solide Grundfinanzierung für Forschung und Lehre.

An der TU Berlin sind aktuell mehr als 16.000 Studierende von der Schließung des Mathegebäudes betroffen. Denn nicht nur die 1750 Studierenden der Mathematik, auch alle der Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften besuchen Kurse in dem nun gesperrten Gebäude. 300 Lehrveranstaltungen mussten auf andere Häuser verteilt werden, fielen aus oder finden nun online statt, so eine Sprecherin der Universität.

Studierende sind Leidtragende maroder Universitäten

Der Frust unter den Studierenden über ihre marode Universität ist groß. „Hier funktioniert doch gar nichts mehr“, rief Dennis Wural, als er am Dienstag an der Tür zum Mathegebäude abgewiesen wurde. Der 28-jährige angehende Wirtschaftsingenieur wollte einen der dortigen Arbeitsräume nutzen. „Die Bibliothek ist heute auch noch wegen Umbauarbeiten geschlossen.“

Dennis Wural absolviert sein Wirtschaftsingenieursstudium an der TU. Der 28-Jährige ist einer tausenden Studierenden, die von den aktuellen Sperrungen betroffen sind.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Auch 360 Angestellte, darunter 160 studentische Hilfskräfte, mussten ihre Büros im Mathegebäude räumen. In den nun auch noch gesperrten Laboren und Arbeitsräumen am Institut für Chemie wurde neben der Lehre auch geforscht. „Das betrifft laufende DFG-Projekte im Millionenbereich“, sagte Chemie-Professor Martin Lerch am Dienstag.

„Sorgen, dass in drei Wochen wieder eine Decke herunterkommt“

Lerch befand sich mit seinen Studierenden im Hörsaal nebenan, als der Rohrbruch passierte. Er habe ein lautes Geräusch gehört, ging ins Nebenzimmer um nachzusehen. „Dann sprudelte das Wasser und die Decke lag auf dem Boden“. Heute seien seine Studierenden beunruhigt, erzählt er: „Sie machen sich Sorgen, dass in drei Wochen wieder irgendwo eine Decke herunterkommt.“

Nach Angaben der TU verfügt die Universität über 100 Gebäude von denen aktuell sechs akut von Schließung bedroht oder bereits geschlossen sind. Zum eigenen Gebäudebestand muss die Universität noch Häuser zusätzlich anmieten, um den Bedarf zu decken.

Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) besichtigte den Schaden im TU-Chemiegebäude gemeinsam mit Unikanzler Lars Oeverdieck, dem Chemie-Dekan Etienne Emmrich und Universitätspräsidentin Geraldine Rauch (v.l.n.r.).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Miete kostet die Hochschule 24 Millionen Euro im Jahr. Sie könnten gesenkt werden, wenn etwas von dem Sanierungsstau abgebaut würde, so Kanzler Oeverdieck. Er schlägt alternative Finanzierungsmodelle mit privaten Partnern vor. Aus „ideologischen Gründen“ seien die Berliner Abgeordneten jedoch zurückhaltend.

Senatorin Czyborra: Nötige Investitionen „mit Schuldenbremse nicht leistbar“

Die Wissenschaftssenatorin erteilte der Forderung der TU nach 100 Millionen Euro Investitionen pro Jahr bis 2046 jedoch eine klare Absage. „Mit der Schuldenbremse ist das nicht leistbar“, sagte Czyborra. Sie sehe den Bund in der Pflicht, mehr beizutragen. „Wir befinden uns in den Haushaltsberatungen und der Aufstellung der Investitionsplanung der nächsten Jahre. Das hier ist schon ein Warnsignal.“

Erstmal heißt das für die TU: Durchhalten und Mängel verwalten. Der Ostflügel des alten Mathegebäudes werde bis zur kompletten Sanierung nicht mehr in Betrieb genommen, so Oeverdieck. Bereits befindet sich ein Neubau an der Fasanenstraße in Arbeit, der bis 2025 fertig gestellt werden soll. Bis dahin werde man nur noch im Westflügel und Mittelteil des alten Gebäudes einen Notbetrieb einrichten. Nach der Sanierung wird dann der Fachbereich Elektrotechnik einziehen.