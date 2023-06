Lieferdienste: Diese Gerichte bestellen die Berliner am häufigsten

Berlin. Der Lieferdienst „Wolt“ hat die Bestellungen seiner Kundinnen und Kunden der vergangenen zwölf Monate ausgewertet. Wo wird was am häufigsten bestellt? Wer gibt am meisten Trinkgeld? Dafür nahmen 1000 der gut 2500 Kuriere an einer Umfrage teil. Und es zeigt sich, dass man sich durchaus ins Bundesland der Kuriositäten begibt, wenn man in Berlin als Fahrer anheuert. Davon zeugen die teils schrägen Lieferanweisungen.

„Bitte gib das Essen nicht meinem sechsjährigen Sohn, unter keinen Umständen“, heißt es da zum Beispiel. Ein anderer Kunde hatte eine interessante Wegbeschreibung parat: „Ich sitze in Shisha Bar, Abi. Folge einfach dem Grünen Apfel.“ Manchmal werden die Kuriere auch um absolute Diskretion gebeten: „Bitte nicht klingeln! Eltern schlafen und wissen nicht das ich bestellt habe. Einfach Essen abstellen. Vielen Dank!“

Was zu tun ist, wenn die Klingel nicht funktioniert, teilen die Kunden ihren Fahrern auch gern mit: „Die Klingel ist kaputt, einfach zwei mal sehr fest gegen die Tür treten, dann geht sie auf“, lautete da etwa ein Rat.

Berliner bestellt 751 Mal im Jahr

Der Lieferdienst „Wolt“ hat das Bestellverhalten seiner Kunden ausgewertet.

Foto: Wolt

Doch auch an anderer Stelle förderte die Auswertung Besonderes zu Tage. Zunächst einmal zum zahlenmäßigen Rekord unter den Bestellungen: Seit dem 2. Juni 2022 hatte ein einziger Kunde 751 Mal bei Wolt bestellt. „Das sind mehr als zwei Bestellungen am Tag“, hat das Unternehmen ermittelt. Und es geht noch weiter: Ein anderer Berliner hat mit einer Bestellung 85 Cinnamon Sugar Donuts geordert.

Das in der Hauptstadt insgesamt am häufigsten bestellte Gericht überrascht dabei schon weniger: der Chili-Cheeseburger. „Gefolgt von der Pizza Margherita und Edamame“, teilt Wolt mit.

Am meisten Bestellungen wurden für Bier ausgelöst

Beim Konkurrenten Lieferando kommt man auf ein ganz ähnliches Ergebnis. Der Report 2022 hat ergeben, dass in ganz Deutschland am liebsten Cheeseburger bestellt werden. Auf Rang zwei und drei waren Pommes und Chickenburger. Zu den beliebtesten Küchenrichtungen in Berlin gehören Italienisch, Amerikanisch und Japanisch.

Der Lieferdienst bei Wolt beschränkt sich dabei aber nicht nur auf Restaurants. Auch Lebensmittel oder Kosmetika kann man sich nach Hause bringen lassen. Die meisten Bestellungen wurden dabei für Bier ausgelöst, konkret das Augustiner Lagerbier Hell, gefolgt von Chiquita Bananen und Oatly Hafermilch.

412 Dosen Red Bull

Bei dem am häufigsten bestellten Artikel eines einzelnen Kunden handelte es sich um Red Bull. 412 Dosen hatte dieser Berliner in den vergangenen zwölf Monaten bestellt. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeden Tag ein Red Bull gekauft wurde. Meist über einen der vielen Spätis in Berlin, mit denen Wolt ebenfalls kooperiert. Wie viele Bestellungen in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt in Berlin ausgelöst wurden, hat Wolt nicht ausgewertet. Auch nicht aus welchen Bezirken die meisten Aufträge kamen oder wie alt die Besteller im Durchschnitt sind.

Und auf welche Gerichte fahren die Berliner in den unterschiedlichen Bezirken so ab? In den allermeisten sind Burger und Sushi die absoluten Spitzenreiter. Während in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Wilmersdorf, Tiergarten, Moabit, Wedding und Steglitz Burger vorne liegen, ist es in Schmargendorf, Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Mitte das Sushi.

„You are sexy“

Am meisten Trinkgeld geben die Menschen in Charlottenburg, gefolgt von Kreuzberg und Steglitz. Am knauserigsten sind die Besteller in Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg.

Dafür geben die Kunden ihren Fahrern aber manchmal ein paar nette Worte mit auf den Weg: „You are sexy. And you are important. Remember this. I love you.“