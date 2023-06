Warum die alte Rotbuche am Franz-Neumann-Platz gefällt wurde

Die Rotbuche am Franz-Neumann-Platz wurde am Montag gefällt.

Berlin. Am Montagmorgen rückten die Arbeiter mit ihren Kettensägen an. Und gegen Mittag stand die alte Rotbuche am Franz-Neumann-Platz nicht mehr, dafür wehten Sägespäne über den Platz. Das Bezirksamt hatte das Fällen des großen Baums beauftragt, der bis dato über Generationen Schatten gespendet hatte an der rummeligen Residenzstraße.

Der Riesensporling ist gefährlich für Buchen

Aber die Entscheidung war alternativlos: Der rund 90 Jahre alte Baum litt unter einem Befall des Riesenporlings. Dieser Pilz ist gerade bei Buchen sehr gefürchtet und hat in diesem Fall zuerst die Unterseite der Wurzeln angegriffen und zersetzt, sodass man dies an den Oberflächenwurzeln nicht sehen konnte. In der Folge ging der Wurzelfäuleerreger dann in den Stamm über, so dass schließlich der Stammfuß angefault war. Außerdem waren bereits große Teile des Stamms zersetzt.

Die dunklen Flecken sind die Stellen, wo der Pilz bereits angegriffen hat.

Foto: BA Reinickendorf

Damit war die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gewährleistet und es bestand akuter Handlungsbedarf, denn spätestens ab Windstärke 7 oder aber Gewitter mit Sturmböen wäre der Baum mit sehr großer Wahrscheinlichkeit umgekippt.

Ein Baumgutachter sah keine Chance mehr

Das zuständige Straßen- und Grünflächenamt hat vor der Fällung einen Baumgutachter beauftragt, der leider zu dem Schluss kam, dass die Buche weichen muss. Vor Beginn der Fällarbeiten wurde die Rotbuche auf die Nester von Tieren untersucht, es waren jedoch keine vorhanden.

„Auch für das Bezirksamt ist die Fällung sehr bedauerlich, aber aus Gründen der Verkehrssicherheit war sie leider in Bezug auf die Rotbuche auf dem Franz-Neumann-Platz unumgänglich“, sagt Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU).

Die Baumstücke wurden in zwei Anhänger geladen und abgefahren.

Foto: Dirk Krampitz

Der in Stücke geschnittene Baum wurde in zwei Anhänger verladen und abgefahren.

Bezirksamt sucht nach Ersatz

Das Bezirksamt prüft nun, ob für den gefällten Baum zeitnah eine angemessene Ersatzpflanzung vorgenommen werden kann. „Allerdings sind Kosten im hohen fünfstelligen Bereich zu erwarten, da ein gesunder, bereits groß gewachsener Baum gepflanzt werden soll“, so Schrod-Thiel.

