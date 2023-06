Hohe Temperaturen und Gewitter in Berlin und Brandenburg

Hohe Temperaturen und einzelne Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen. Teils kann es auch zu Unwettern mit Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst heiter, im Laufe des Tages verdichtet sich die Wolkendecke und es treten einzelne Gewitter auf. Lokal begrenzt sind laut DWD Starkregen, Hagel und stürmische Böen nicht ausgeschlossen - bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad. In der zweiten Nachthälfte treten erneut örtlich Schauer und Gewitter auf, dabei besteht die Gefahr von lokal begrenztem Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Tiefstwerte liegen um die 19 Grad.