Hertha BSC bekommt neue Medien-Chefin: Krings folgt auf Jung

Bei Hertha BSC gehen die Personalwechsel in der Führungsetage weiter. Nach dpa-Informationen wird der langjährige Kommunikationsdirektor Marcus Jung den Fußball-Zweitligisten verlassen. Seine Nachfolge als Chefin der Medienabteilung soll dem Vernehmen nach seine bisherige Stellvertreterin Vera Krings übernehmen. Zunächst hatte am Montag der „Kicker“ über den Abschied Jungs (54) berichtet. Eine offizielle Bestätigung zu dem Personalwechsel oder Statements der Beteiligten standen am Montag aus.