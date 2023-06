Berlin Thunder mit Selbstvertrauen ins Rivalen-Duell

Berlin Thunder geht nach dem wichtigen zweiten Saisonsieg gegen Wroclaw Panthers mit Selbstvertrauen in die nächste Spielwoche mit dem großen „Rivalen-Duell“ gegen die Hamburg Sea Devils als Höhepunkt. „Ein Winning Streak ist immer gut. Man kann sich vom Positiven tragen lassen, wird nicht ausgebremst“, sagte Cheftrainer Johnny Schmuck am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Thunder steht nach dem 36:27 gegen das Team aus Breslau bei 2:1-Siegen, die Hamburger haben in der Football-Profiliga European League of Football 1:2-Siege vor der Partie am Sonntag (16.25 Uhr) auf dem Konto.

Berlin Thunder geht nach dem wichtigen zweiten Saisonsieg gegen Wroclaw Panthers mit Selbstvertrauen in die nächste Spielwoche mit dem großen „Rivalen-Duell“ gegen die Hamburg Sea Devils als Höhepunkt. „Ein Winning Streak ist immer gut. Man kann sich vom Positiven tragen lassen, wird nicht ausgebremst“, sagte Cheftrainer Johnny Schmuck am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Thunder steht nach dem 36:27 gegen das Team aus Breslau bei 2:1-Siegen, die Hamburger haben in der Football-Profiliga European League of Football 1:2-Siege vor der Partie am Sonntag (16.25 Uhr) auf dem Konto.

Gegen die Sea Devils steht die Gesamtbilanz der vergangenen Jahre für Thunder allerdings bei 0:4. Für Schmuck ist es also höchste Zeit, diese negative Serie zu „durchbrechen“. Ein Sieg in Hamburg könnte für den Thunder-Coach auch ein Signal für die ganze Saison sein, an deren Ende die Berliner um den Titel spielen wollen. „Insgesamt gehen wir mit einer guten Energie in die Woche“, sagte Schmuck. Fraglich ist noch der Einsatz von Running Back Albert Wiesigstrauch, der nach der Partie gegen Wroclaw angeschlagen ist.