Berlin: 44.000 öffentlich Bedienstete erreichen die Altersgrenze

Berlin. Im öffentlichen Dienst scheiden in den kommenden Jahren mehr als 40.000 Mitarbeiter altersbedingt aus. Das entspricht insgesamt 37,2 Prozent der Beschäftigten. In den vergangenen Jahren hat der Senat verstärkt um neues Personal geworben. Allerdings sind aktuell nach Angaben des Finanzsenators 6800 Stellen unbesetzt.

Da die Quote der in Ruhestand gehenden Mitarbeiter in den nächsten Jahren ansteigt, verschärft sich das Personalproblem in den Verwaltungen und Bezirksämtern. Während in diesem Jahr 3994 Beschäftigte die Altersgrenze erreichen, sind es im kommenden Jahr bereits mehr als 4000. Die Zahl steigt bis zum Jahr 2028 auf 4800 an.

In Marzahn-Hellersdorf erreicht fast jeder zweite Mitarbeiter die Altersgrenze

Die einzelnen Verwaltungen sind unterschiedlich vom demografischen Wandel betroffen. In den Bezirken scheiden in den kommenden acht Jahren nach Angaben der für Personal zuständigen Finanzverwaltung vier von zehn Mitarbeitern aus. Besonders herausfordernd ist die Situation in Marzahn-Hellersdorf, wo mit 48,3 Prozent fast jeder zweite der 1814 Beschäftigten die Altersgrenze erreicht. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es 44,3 Prozent. Am geringsten ist die Quote in Neukölln (34,1 Prozent).

Auch in der Hauptverwaltung ist die Problemlage differenziert. Während in der Mobilitätsverwaltung 47 Prozent der 1401 Mitarbeiter ausscheiden, sind es in der Innenverwaltung nur 34,9 Prozent. Einige Referate trifft es besonders hart. So erreichen im Referat Entschädigungsleistungen des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) 17 der 21 Mitarbeiter die Altersgrenze und müssen ersetzt werden (81 Prozent). Im Referat Gemeinsame Landesplanung der Wohnungsverwaltung sind es 75 Prozent. Auch die Staatliche Technikerschule verliert mit 38 Mitarbeitern mehr als 70 Prozent der Beschäftigten altersbedingt. Im in den kommenden Jahren besonders wichtigen Referat Klimaschutz, Naturschutz, Stadtgrün gehen 58 der 99 Mitarbeiter in den Ruhestand (62 Prozent).

An den Grundschulen scheiden jährlich 1200 bis 1600 Lehrkräfte aus

An den Schulen erreichen bis zum Jahr 2029 ein Drittel der Lehrkräfte die Altersgrenze. Besonders schlimm ist die Situation an den Grundschulen. Hier scheiden in diesem Jahr 1259 Lehrer aus, die Zahl steigt in den folgenden Jahren auf 1594 im Jahr 2028 an, bevor sie dann leicht sinkt. Insgesamt verlassen in den kommenden sechs Jahren 14.600 Lehrer die Schulen aus Altersgründen.

In kaum einer Verwaltungseinheit verabschieden sich in den kommenden Jahren weniger als 30 Prozent Beschäftigten in den Ruhestand. Am wenigsten mit der Altersstruktur zu kämpfen hat das Referat Politisch-Administrativer Bereich und Service, wo mit 101 Mitarbeitern nur 14 Prozent in den kommenden Jahren ausscheiden. Im Landesamt für Einwanderung sind es 18,6 Prozent und im Amtsgericht Wedding mit 62 Mitarbeitern nur 26,6 Prozent.

Der Senat versucht seit mehreren Jahren, verstärkt Personal einzustellen. Nicht allein, um die ausscheidenden Mitarbeiter zu ersetzen, sondern vor allem auch, um die ansteigenden Anforderungen in der Verwaltung abdecken zu können. Da Berlin in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist und bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Vier-Millionen-Einwohner-Marke erreicht haben wird, müssen zusätzliche Anlaufstellen für die Bewohner der Stadt geschaffen werden.

Doch alle Bemühungen haben bislang nicht ausgereicht, das Stellendefizit zu decken. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) plant deshalb künftig mit weniger Personal für den öffentlichen Dienst. Stattdessen soll die Digitalisierung vorangetrieben und die Bezahlung verbessert werden, um das Leistungsvermögen in der Hauptverwaltung und in den Bezirken zu erhöhen.

Doch das stößt beim Personalrat im öffentlichen Dienst auf Skepsis. „In dieser Situation zu sagen, wir müssen ohnehin mit weniger Leuten auskommen, ist falsch“, hatte die Vorsitzende des Hauptpersonalrates, Daniela Ortmann, am Wochenende im Interview mit der Morgenpost kritisiert. Sie fordert vom Senat mehr Anstrengungen, neues Personal zu gewinnen und altes zu halten.

Noch immer werde es Quereinsteigern schwer gemacht, in den öffentlichen Dienst zu wechseln, weil Berufserfahrungen außerhalb der Verwaltung oftmals nicht anerkannt werden, so die Vorsitzende des Hauptpersonalrates weiter. Ortmann vermisst klare Anweisungen des neuen Finanzsenators an die Personalstellen in den Verwaltungen.