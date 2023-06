Brand in Gebäude mit Tagespflege und Hostel

In einem Gebäude in Berlin-Neukölln, in dem ein Hostel und eine Pflegeeinrichtung untergebracht sind, hat es gebrannt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde dabei am Montag ein Mensch leicht verletzt. Dieser sei vor Ort behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer sei in der zweiten Etage eines Appartements des Hostels ausgebrochen. In anderen Etagen des Gebäudes in der Saalestraße befinde sich eine Tagespflege. Zunächst hatte die Feuerwehr von einem Brand in einer Pflegeeinrichtung gesprochen.