Wetter in Berlin und Brandenburg aktuell: Unwetter im Anmarsch

Berlin/Potsdam. Das Wetter wird in dieser Woche turbulent in Berlin und Brandenburg: Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es in der Region immer wieder zu Gewittern und Schauern, zum Teil sind unwetterartige Gewitter möglich, wie die DWD-Meteorologen vohersagen.

Ab Dienstagmittag gibt es erste einzelne kräftige Gewitter in der Region. Dabei kann es laut DWD zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Im Laufe des Tages sind örtlich unwetterartige Gewitter möglich. "Vereinzelt unwetterartige Entwicklungen mit Starkregen über 25 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen", schreiben die Meteorologen.

Schauer und Gewitter gibt es auch ab Mittwochvormittag. "Im Tagesverlauf auch Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen (Bft 9)", so der DWD. Die Gewittergefahr soll am Abend nachlassen. Am Donnerstagnachmittag startet die nächste Gewitterphase, zum Teil mit Starkregen und Böen. Am Freitag soll es dann gebietsweise kräftigen Regen geben.

Dienstag, 20. Juni: Am Vormittag zunehmende Bewölkung und von Südwest nach Nordost etwas Regen, dabei einzelne eingelagerte Gewitter, später von Westen wechselnde Bewölkung mit vereinzelt entstehenden Schauern oder Gewittern. Lokal eng begrenzt Starkregen, Hagel und stürmische Böen (Bft 8). Lokal Unwetter mit heftigem Starkregen nicht ausgeschlossen. Sehr schwül, Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Abseits von Gewittern meist schwacher Wind aus Ost bis Süd. In der Nacht zum Mittwoch erst gering bewölkt oder wolkig, abklingende Schauer. In der zweiten Nachthälfte von Südwesten her erneut örtlich Schauer und teils kräftige Gewitter. Tiefstwerte um 19 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind aus Südost bis Süd.

Mittwoch, 21. Juni: Wechselnde bis starke Bewölkung und schon ab dem Morgen regional Schauer sowie Gewitter. Im Tagesverlauf auch Unwetter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen (Bft 9). Am Abend von Westen nachlassende Gewittergefahr und vermehrt Auflockerungen. Höchstwerte 29 bis 32 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern mäßiger Wind, von Süd auf West bis Nordwest drehend. In der Nacht zum Donnerstag Bewölkungsrückgang, rasch abnehmende Schauer- und Gewitterneigung. Tiefsttemperatur 19 bis 15 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, 22. Juni: Am Donnerstag erst Wechsel von Wolken und Sonnenschein, zunächst nur im Süden einzelne Schauer. Am Nachmittag und Abend Bewölkungsverdichtung und von Südwesten schauerartig verstärkter Regen, teil mit eingelagerten Gewittern und Starkregen. Höchstwerte zwischen 27 und 30 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus Nord bis Nordost, bei Gewittern teils stark böig auffrischend. In der Nacht zum Freitag viele Wolken und zeitweise schauerartig verstärkter sowie vereinzelt gewittriger Regen, regional Starkregengefahr! Tiefstwerte um 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.

Freitag, 23. Juni: Am Freitag viele Wolken und gebietsweise kräftiger Regen, im Tagesverlauf ostwärts ziehend. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Überwiegend mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 und 11 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind.

