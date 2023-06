Drei Tote bei Absturz von Wartungsgondel

Am Amtsgericht Eschwege wird am Montag (9.00 Uhr) der Prozess um den Absturz einer Wartungsgondel mit drei Toten in Nordhessen fortgesetzt. Die Mitarbeiter einer Berliner Turmbau-Firma waren 2019 laut Anklage etwa 80 Meter in die Tiefe gestürzt, als sie mit einem Transportkorb an einer Stahlwinde für Wartungsarbeiten an einem Sendemast auf dem Berg Hoher Meißner im Werra-Meißner-Kreis nach oben befördert werden sollten. Seit Anfang Mai müssen sich der Geschäftsführer des Betriebes sowie ein Elektriker einer Brandenburger Wartungsfirma wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen verantworten. Möglicherweise könnte am Montag ein Urteil verkündet werden.